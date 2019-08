Ainda assim, Carlos Carvalhal disse “conhecer bem” este adversário, recordando que na pré-temporada os dois conjuntos se defrontaram.

“Nessa altura, o Famalicão venceu [por 2-1] e bem. Mas aprendemos com esse jogo, e agora, num jogo a sério, o nosso grande objetivo é vencer. Mesmo sabendo que será difícil, estamos confiantes”, afirmou.

Confrontado com a possibilidade de encontrar um estádio com muitos adeptos adversários em Famalicão, naquele que será o jogo caseiro de regresso, 25 anos depois, dos minhotos ao principal escalão do futebol nacional, Carlos Carvalhal garantiu que tal “não será um problema”.

“Preferimos jogar num estádio cheio, do que num com 327 adeptos, sete policias e três escuteiros”, disse, sorridente, o treinador do Rio Ave.

Sobre possíveis ajustes no seu plantel, o treinador da formação da foz do Ave disse estar satisfeito com o grupo que tem, mas lembrou que “até 31 de agosto tudo está em aberto”.

“Temos dois jogadores por posição, mas estamos sempre abertos a melhorar o potencial e qualidade do grupo. Continuamos atentos ao mercado e se aparecer uma ou outra situação haverá sempre oportunidade para incorporar um ou dois jogadores”, admitiu.

Para esta partida, o técnico tem quase todo o grupo disponível, à exceção de Nadjak, que recupera de lesão, tendo, por isso, convocado todos os jogadores que estão aptos.

O Rio Ave desloca-se esta sexta-feira ao reduto do Famalicão, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendado para as 20:30.