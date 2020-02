Mesmo perante um adversário que tem o pior registo do campeonato, a jogar em casa, Carlos Carvalhal prometeu uma equipa “em alerta”, até porque no duelo da primeira volta foi derrotado pelo Tondela, nos Arcos, por 4-2.

“O Tondela é uma equipa bem organizada, podia ter mais alguns pontos, e, apesar de em casa não estar a fazer um campeonato brilhante, não nos faz mudar a postura. Perspetivo um jogo difícil, em que temos de estar em alerta”, disse o treinador do Rio Ave.

Para esta partida, o técnico, que não divulgou a lista de convocados, volta a contar com o médio Tarantini, após cumprir castigo, fazendo com que apenas Jambor, a recuperar de lesão, seja a única baixa no plantel.

O Rio Ave, quinto classificado da I Liga, com 33 pontos, defronta no sábado o Tondela, 13.º com 24, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.