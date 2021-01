O Sporting de Braga vem de uma goleada por 5-0 diante do Torreense, equipa do terceiro escalão do futebol nacional, na quarta-feira, que o colocou nos quartos de final da Taça de Portugal e desloca-se agora, cerca de 72 horas depois, ao reduto do Paços de Ferreira, quinto classificado.

“Estamos confiantes, sentimo-nos positivos, esta vitória [5-0 ao Torreense] foi talvez a que me deu maior felicidade por tudo e isso acrescentou ao bom clima que temos, mas temos consciência que este é um jogo de arregaçar as mangas, de guerreiros e vamos ter em campo 11 guerreiros e no banco outros preparados para ajudar a equipa”, disse o técnico, em declarações à televisão do clube.

Carlos Carvalhal disse esperar dificuldades, num terreno que é um dos “mais difíceis” do campeonato.

“Independentemente do Paços de Ferreira estar bem, jogar na ‘Mata Real’ é das saídas mais difíceis do nosso campeonato. Temos um grande respeito pelo Paços de Ferreira, um grande trabalho do [treinador] Pepa, e pela equipa também, em termos de qualidade de jogo e da tabela classificativa”, afirmou.

O Sporting de Braga pode tirar partido do ‘clássico’ entre FC Porto e Benfica de hoje, mas o técnico diz estar focado apenas no jogo com os pacenses.

“Não estamos preocupados com a classificação ou a pontuação, a nossa preocupação é o jogo seguinte e tentar vencê-lo. Só devemos concentrar-nos no que podemos controlar, que é o presente e o futuro próximo”, reforçou.

O treinador notou o “curto espaço de tempo” para preparar o jogo, mas considerou que a equipa está preparada para tentar vencer.

“Como sempre, é em nós que estamos focados, penso que preparámos bem este jogo, apesar do curto espaço de tempo, vamos jogar com um espaço de 72 horas, mas estamos bem preparados e vamos com tudo para a ‘Mata Real’, com respeito pelo adversário, mas uma vontade muito grande de vencer. O Paços de Ferreira vai tentar ganhar o jogo e nós, abertamente, também”, disse.

Carlos Carvalhal considerou que o Paços de Ferreira “tem argumentos diversificados”, mas frisou que o Sporting de Braga está “muito bem identificado” com o adversário e que “percebe claramente a maneira como joga e as suas dinâmicas”.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 27 pontos, e Paços de Ferreira, quinto, com 22, defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no sábado, às 15:30.