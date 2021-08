A informação foi avançada pela própria formação saudita na sua página oficial do Twitter.

Numa breve mensagem, lê-se que o Al Shabab “assinou oficialmente com o brasileiro Carlos Júnior por três anos”.

Na presente temporada, Carlos Júnior tinha já apontado seis golos em oito jogos com a camisola da equipa açoriana.

Carlos Júnior foi uma das figuras da época 2020/21 do Santa Clara, em que os açorianos ficaram em sexto lugar na I Liga de futebol, a melhor classificação de sempre da história do clube.

Na época passada, o brasileiro foi o melhor marcador da equipa, com 14 golos, que o ajudaram a tornar-se o melhor marcador de sempre do conjunto açoriano no principal escalão do futebol nacional.

O jogador de 26 anos alinhava no Santa Clara desde a temporada 2019/20, sendo que em 2018/19 tinha tido uma experiência no Rio Ave.

Antes de chegar ao futebol português, Carlos Júnior alinhou nos brasileiros Paraná, Internacional e Atlético Mineiro.

O Santa Clara venceu na quinta-feira o Partizan da sérvia por 2-1, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga Conferência Europa, tendo um dos golos sido apontado por Carlos Júnior.

O Santa Clara joga na próxima segunda-feira no Bessa diante do Boavista em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol.