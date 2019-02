"[Foi] uma eleição tranquila em que elegeu até 2022 os órgãos sociais do Marítimo SAD. Os órgãos sociais foram eleitos por 99,95% do capital presente, por aclamação, sem votos contra e com uma abstenção, que representa 0,05% do capital", anunciou aos jornalistas Luís Miguel Sousa, presidente da AG.

Os órgãos sociais mantêm-se intactos, numa "eleição de continuidade", essencial para que os projetos de longo prazo sejam "estabilizados", entre os quais a conclusão do Estádio do Marítimo, uma "grande responsabilidade", mas do clube, que detém 91% do capital social da SAD.

O capital presente na assembleia foi de 97,4%, o que reflete, de acordo com Luís Miguel Sousa, o "interesse no acompanhamento do desempenho da SAD" e também a "dimensão" do clube, com destaque para o secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, que compareceu a representar a participação pública, "2% do capital do Marítimo".

A época desportiva tem sido muito falada, mas não pelas melhores razões, pois o clube madeirense tem estado perto da zona de despromoção e Luís Miguel Sousa compreende o descontentamento, prometendo empenho para melhorias, mesmo que tenha deixado claro que Carlos Pereira não vai "hipotecar o futuro do Marítimo pelos resultados desportivos de hoje".