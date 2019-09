Os vila-condenses sofreram na jornada passada uma pesada derrota caseira frente ao Tondela (4-2), interrompendo um percurso ascendente que vinham a protagonizar e que Carlos Carvalhal pretende retomar já nesta partida.

“Nesse último jogo, respeitámos o adversário, mas entrámos com gula, por jogar em casa e pela possibilidade de nos aproximarmos do terceiro lugar, e acabámos por sofrer dois golos num ápice. Faz parte do processo de aprendizagem da equipa. Temos de corrigir e evoluir e acredito que dificilmente vamos repetir esses erros”, analisou o treinador.

Instando a comentar a mudança no comando técnico do Belenenses SAD, com a saída de Silas, já na jornada anterior [vitória no terreno do Marítimo, por 3-1], e a entrada de Pedro Ribeiro, Carlos Carvalhal considerou que o “efeito da chicotada psicológica se sentiu no imediato”.

“Só com o tempo chegará a maturação dos processos do treinador, o que é normal. Mas tiveram uma boa reação no nesse último jogo, com uma mudança de sistema, mostrando serem mais fortes nas transições. São dois treinadores diferente, e, neste momento, era uma injustiça para ambos dizer se a equipa está melhor ou pior. Só o futuro o dirá”, analisou o técnico do Rio Ave.