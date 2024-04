Depois de dois jogos seguidos a vencer, o Estoril viu interrompida a série e ficou pela primeira em branco após 18 jogos sempre a marcar, enquanto o Casa Pia somou o segundo jogo sem perder.

Com este empate, o Casa Pia fecha a jornada no nono lugar, com 31 pontos, enquanto os ‘canarinhos’ ocupam o 13.º posto, com 29 pontos, os mesmos de Boavista e Rio Ave, 11. e 12.º, respetivamente, e mais três do que o Portimonense, 16.º, posto de acesso ao ‘play-off’ de manutenção.