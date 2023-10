Os golos decisivos do emblema lisboeta da I Liga foram apontados por Serobyan (aos 28 minutos) e Pablo Roberto (52).

A primeira parte da partida foi equilibrada, com a intensidade do Rabo de Peixe a surpreender o Casa Pia, que demonstrou dificuldades em adaptar-se ao relvado sintético e ao vento na vila piscatória açoriana.

Aos 22 minutos, a primeira oportunidade de golo do encontro ainda motivou festejos nas bancadas totalmente cheias do estádio, mas o cabeceamento de Rafael saiu a rasar a baliza do Casa Pia.

Seis minutos depois, o Casa Pia conseguiu chegar ao golo, na sequência de um lançamento longo de Yuki que encontrou a finalização certeira de Serobyan.

O Casa Pia esteve perto do segundo golo aos 33 minutos, por intermédio de Clayton que, isolado, atirou ao lado. O Rabo de Peixe, por seu turno, nunca tirou os olhos da baliza contrária, repartindo o domínio do encontro com o adversário.

No segundo tempo, o Casa Pia conseguiu ampliar a vantagem aos 52 minutos, através de Pablo Roberto, explorando o espaço entre linhas concedido pelos insulares.

O Rabo de Peixe nunca desistiu de tentar ameaçar a baliza contrária, mas com o passar do tempo foi perdendo intensidade, permitindo ao Casa Pia dominar o encontro de forma segura. Os ‘gansos’ estiveram perto do terceiro aos 71 minutos, mas Tiago Dias atirou à barra.

Até ao final, a partida baixou de intensidade e o Casa Pia controlou a posse de bola a seu bel-prazer, mantendo o esférico afastado da sua baliza, perante um Rabo de Peixe já sem argumentos para travar a superioridade do adversário.