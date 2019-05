O guarda-redes espanhol, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto, saiu hoje do hospital CUF Porto e afirmou, num vídeo publicado na rede social Twitter, estar “emocionado” pelo apoio que tem recebido.

“Obrigado, obrigado e mil vezes obrigado. Pela preocupação e as mensagens. (...) Agora recuperar é o que me toca, mas está tudo bem e em paz. Um grande abraço”, confessou.

Antes, à saída do hospital, Casillas explicou não saber “o que será o futuro” e que vai repousar nos próximos tempos, mas já se sente “muito melhor” e que o importante “é estar aqui”

O guardião espanhol sofreu na quarta-feira um enfarte agudo do miocárdio durante o treino do FC Porto e teve de ser submetido a um cateterismo de urgência.

Iker Casillas, de 37 anos, deixou um agradecimento especial ao médico do FC Porto, Nélson Puga, a todos os que no FC Porto fizeram com que “tivesse chegado rápido ao hospital”, e aos médicos responsáveis pelo cateterismo.

Há pouco mais de um mês, renovou contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo ajudado os ‘dragões’ a alcançarem o título de campeão nacional na temporada passada.