"Mais de 120 milhões por um miúdo que teve uma boa temporada no Benfica pode ser de mais, mas ele tem Jorge Mendes como representante e algumas coisas podem fazer a diferença", disse Cassano em direto na rede social Instagram.

O antigo internacional italiano não tem dúvidas de que o empresário português desempenhou um papel importante para viabilizar a operação financeira que culminou com o pagamento de 126 milhões de euros ao Benfica no último Verão.

Cassano apontou alguns nomes de jovens futebolistas como os alemães Serge Gnabry e Leroy Sané, o norte-americano Christian Pulisic ou o inglês Jadon Sancho como aqueles que mais o impressionam na atualidade.

"Os talentos que mais aprecio são o Gnabry, do Bayern Munique, o Pulisic, do Chelsea, o Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, e o Leroy Sane, que antes da lesão no joelho era incrível. Há dois meses que digo que outro fenómeno é o Mason Mount, do Chelsea, e logo a seguir veio o Messi dizer o mesmo. Se o Messi o disse é porque tem razão, ou não?", disse o italiano, que acrescenta ainda o nome do colombiano Jorge Carrascal, dos argentinos do River Plate, a quem qualifica como "um monstro" que pode marcar os próximos anos do futebol mundial.