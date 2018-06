O belga Nicola Philippaerts, a montar H&M Harley vd Bisschop, venceu no sábado o 'Grand Prix' da etapa de Cascais do Global Champions Tour, o principal circuito mundial de hipismo de obstáculos.

Philippaerts cumpriu o percurso cascalense em 39,57 segundos, impondo-se ao seu compatriota Gregory Wathelet, em Mjt Nevados S, segundo com 40,93, e ao espanhol Eduardo Alvarez Aznar, em Rokfeller de Pleville Bois Margot, com 41,36.

Nesta 13.ª edição do Concurso de Saltos Internacionais de Cascais, o colombiano Carlos Lopez venceu o circuito com obstáculos a 1,55 e 1,60 metros, em 63,64 segundos, no qual a portuguesa Luciana Diniz terminou em terceiro, em 64,98, também no sábado.