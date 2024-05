Por volta das 22:30 de domingo, assim que soou o apito final do jogo entre Famalicão e Benfica, cuja derrota dos encarnados por 2-0 permitiu ao clube de Alvalade festejar o título no 'sofá', o centro do Funchal, que não tinha muito movimento, encheu-se quase de imediato para as celebrações.

Com material pirotécnico em tons de verde a colorir o ambiente, os sportinguistas festejaram com fumos e fogo de artifício, além dos já tradicionais cânticos que marcam estes momentos, no caso com algumas músicas marcantes do clube cantadas em uníssono, como a famosa 'O mundo sabe que'.

Os festejos contaram com o acompanhamento de perto por alguma polícia destacada para o local, sobretudo com o intuito de fazer circular o trânsito e impedir grandes ajuntamentos no meio da estrada.

No centro da ação, Duarte Freitas, de 44 anos, disse que chegou o "momento de desfrutar", após uma de época em que teve sempre a "expectativa de chegar ao fim e ver o Sporting campeão".

O adepto natural do Funchal explicou que não estava confiante de que a festa fosse mesmo acontecer já este domingo, pois estava em casa sem planos para sair, mas disse que se vestiu "imediatamente para descer assim que o Famalicão fez o 1-0 frente ao Benfica", contou.

Natural de Viana do Castelo mas a atualmente residir na Madeira, Fabíola Macedo, de 35 anos, esteve emigrada muitos anos em França, Irlanda e Itália, sendo que "há muito tempo desejava ver o Sporting campeão após o regresso a Portugal".

A adepta verde e branca considerou que o título é merecido, pois o "Sporting jogou muito bem", tendo ainda destacado o papel decisivo de Rúben Amorim em colocar a equipa a jogar "de forma espetacular".

Com apenas 20 anos, Mílton Santos veio para a festa com amigos, todos eles trajados a rigor, e afirmou estar "muito feliz porque é o segundo título de campeão nacional" que festeja desde que nasceu.

Em tom nostálgico, o jovem não quis deixar passar a oportunidade para desejar que Rúben Amorim "não se vá embora tão cedo", e acredita que poderá prevalecer o "amor que ele tem pelo Sporting”, concluiu.

O núcleo principal da festa durou cerca de hora e meia, tendo a mesma terminado já perto da meia-noite, sendo que o facto de ser domingo à noite, véspera de dia de trabalho, pode ter contribuído para isso.

A antepenúltima ronda consagrou o Sporting como o novo campeão nacional, após a derrota do Benfica com o Famalicão, por 2-0, com golos de Puma Rodriguez e Zaydou, sendo que os 'leões' têm 84 pontos, contra 76 das 'águias', numa altura em que faltam disputar somente duas jornadas.

Este é o 20.º título de campeão nacional da história do Sporting, o segundo com o técnico Rúben Amorim ao comando, sendo que o último campeonato ganho pelos verde e brancos foi na época 2020/2021.