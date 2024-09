Encontro Benfica-Nordsjaelland, a contar para as meias-finais da 1.ª ronda da Liga dos Campeões feminina, começou às 16h00 de Portugal Continental, mas foi interrompido após quatro minutos de jogos.

Apesar do calor que se faz sentir em Sarajevo, na ordem dos 30ºC, uma tempestade 'tropical' fez com que a árbitro da partida mandasse as jogadoras para os balneários.

De momento, ainda não há informações se o jogo será retomado.