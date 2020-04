“Se tomarmos as decisões corretas, a Fórmula 1 poderá ser mais sustentável no futuro e mais saudável do que tem sido nos últimos anos”, insistiu, considerando que, se for esse o caminho, “isso deve ajudar a melhorar o desporto e o espetáculo, algo do interesse de todos e também dos fãs”.

O antigo responsável da Porsche não tem ideia de quais vão ser as perdas financeiras da sua escuderia, uma vez que acha ainda “muito cedo” para ter uma ideia de quando as equipas voltarão ao trabalho, bem como o regresso dos grandes prémios.

Ross Brown, diretor desportivo da Fórmula 1, disse à BBC que o limite para o início da época será outubro e o seu fim nunca poderá ultrapassar janeiro de 2021.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 599 das 18.091 pessoas registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.