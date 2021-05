O deputado único do Chega entregou hoje uma resolução no parlamento para o retorno do público aos eventos desportivos das várias modalidades, profissionais e amadoras, assente em "protocolo rigoroso" anti-covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O documento de André Ventura "recomenda ao Governo que, considerando a atividade desportiva uma atividade essencial para o país nas suas mais variadas dinâmicas, promova a retoma de assistência de público nos recintos de eventos desportivos nas várias modalidades, profissionais e amadoras, a operar em Portugal, mediante um protocolo rigoroso de cumprimento das regras sanitárias a aprovar pela DGS". "Todas estas atividades continuam hoje a depender da presença do público para que continue a ser possível garantir a própria a sua própria sustentabilidade, não só de sociedades desportivas profissionais ou clubes, como de associações desportivas ou recreativas que têm na assistência do público à prática desportiva a sua principal fonte de receita ou uma das mais importantes fontes de financiamento", justifica o líder do partido populista.