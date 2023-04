Na capital inglesa, no primeiro jogo após a saída do técnico Graham Potter, o Chelsea dispôs das melhores chances para desfazer a igualdade, mas acabou por pecar na altura de finalizar, com Félix a ser um daqueles que podia ter feito o ‘gosto ao pé’.

Nos ‘reds’, que, tal como os ‘blues’, não vencem há três partidas seguidas, o luso Fábio Carvalho esteve no ‘banco’, mas não foi lançado por Jürgen Klopp.

Com este desfecho, o Liverpool segue no oitavo posto, com 43 pontos, os mesmos do Brentford (nono), e o Chelsea é 11.º, com 39, juntamente com o Fulham (10.º), de Marco Silva.

Com golos de Evan Ferguson (27 minutos) e Julio Enciso (90+1), o Brighton foi ao reduto do antepenúltimo classificado Bournemouth vencer por 2-0, ficando às ‘portas’ dos lugares que dão acesso às competições europeias.

Em Elland Road, o Leeds United (13.º) viu o aflito Nottingham Forest (17º) adiantar-se na partida, aos 12 minutos, por intermédio de Mangala, mas, ainda antes do descanso, os anfitriões operaram a reviravolta (2-1), por culpa dos golos de Harrison (20) e Sinisterra (45+1).

A tentar sair da zona de despromoção continua o Leicester, que despediu o técnico Brendan Rodgers no domingo, mas mantém-se no penúltimo posto da classificação, com 25 pontos.

Hoje, na receção ao Aston Villa (sétimo, com 44), foi derrotado por 2-1, num encontro em que Watkins abriu o ativo (24), Barnes (35) restabeleceu a igualdade, que durou até aos 87 minutos, altura em que o suplente utilizado Traoré (87) decidiu o desafio no King Power Stadium.

O lateral luso Ricardo Pereira foi opção ao minuto 85 nos anfitriões, já depois de o colega de equipa Kiernan Dewsbury-Hall ter recebido ordem de expulsão.

A Premier League é liderada de forma isolada pelo Arsenal, com 72 pontos, contra os 64 do segundo colocado Manchester City, que tem menos um jogo do que os 'gunners'.