O avançado Elkeson, nascido no Brasil, foi hoje convocado para representar a seleção de futebol da China, que vai iniciar no próximo mês a sua campanha de qualificação para o Mundial de 2022 no Catar.

O futebolista de 30 anos, que atua desde 2013 no campeonato chinês, pode tornar-se no primeiro jogador sem ascendência chinesa a jogar pela seleção principal chinesa. Marcelo Lippi, o italiano que orienta a China, foi o responsável pela chamada de Elkeson, que atua no Guangzhou Evergrande e que foi o melhor marcador da liga chinesa em 2013 e em 2014. Elkeson vai assim juntar-se a Nico Yennaris, o primeiro futebolista nascido fora da China a representar a seleção do país (estreou-se em junho num jogo particular frente às Filipinas). Yennaris nasceu em Inglaterra, mas a sua mãe é chinesa, jogando no Beijing Guoan. A China está colocada no grupo A da zona de qualificação asiática, juntamente com Síria, Guam, Filipinas e Maldivas.