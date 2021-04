Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês rejeitou as acusações de abusos contra minorias étnicas na região de Xinjiang e considerou que “a politização do desporto prejudica o espírito da carta olímpica e os interesses dos atletas de todos os países”.

Um porta-voz do departamento de Estado norte-americano admitiu que estão a ponderar analisar com os aliados um boicote aos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, face ao aumento da pressão de grupos políticos e de direitos humanos.

“É algo que queremos certamente discutir”, disse Ned Price, quando foi questionado sobre se o país estaria a ponderar um boicote à competição, em conjunto com os seus aliados, acrescentando: “Acreditamos que uma abordagem coordenada não seria apenas do nosso interesse, mas também dos nossos aliados e parceiros”.

Vários grupos ativistas e políticos republicanos aumentaram recentemente os apelos a um boicote aos próximos Jogos Olímpicos de Inverno, que devem disputar-se entre 04 e 20 de fevereiro de 2022, com base em alertas de várias Organizações Não Governamentais, que acusam a China de perseguir muçulmanos uigures e de os colocar em campos de concentração, onde serão vítimas de vários abusos, de acordo com relatos de sobreviventes.