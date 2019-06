Com a chuva a cair desde manhã na capital francesa e com previsões que continue durante todo o dia, a organização do torneio de terra batida foi obrigada a cancelar todos os jogos.

Para hoje estavam previstos dois encontros dos quartos de final masculinos, entre o sérvio Novak Djokovic, líder do ‘ranking’ mundial, e o alemão Alexander Zverev, quinto da hierarquia, e entre o austríaco Dominic Thiem, quarto, e o russo Karen Khachanov, 10.º.

Na mesma fase do quadro feminino deviam jogar a romena Simona Halep, terceira do ‘ranking’ e detentora do troféu, e a norte-americana Amanda Anisimova, 51.ª, além do encontro entre a australiana Ashleigh Barty, oitava, e a norte-americana Madison Keys, 14.ª.