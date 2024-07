“É com profunda tristeza e coração pesado que temos de anunciar a morte de André Drege. No sábado, 6 de julho, na sequência de uma queda violenta durante a descida do Grossglockner, na quarta etapa da Volta à Áustria, André caiu e sofreu lesões graves”, lê-se numa publicação da organização da corrida na rede social Facebook.

Na mesma nota, a organização refere que toda a sua equipa está “devastada por este trágico acidente” e que todos os seus pensamentos e orações estão com a família do ciclista e com a equipa.

Drege, de 25 anos, estreou-se como profissional em 2021 e esteve sempre na mesma equipa continental profissional e poderia chegar, de acordo com alguma imprensa especializada, a uma equipa do WorldTour em 2025.

A Volta à Áustria, atualmente liderada pelo italiano Diego Ulissi (INEOS), termina no domingo.