O piloto luso sofreu uma lesão nos ligamentos do ombro esquerdo depois de ser abalroado por um adversário na corrida sprint do GP da Argentina, em 15 de março, tendo já falhado o GP das Américas no fim de semana passado.

“Depois de ter sido submetido a novos exames para avaliar o progresso da recuperação do seu ombro esquerdo, a Prima Pramac lamenta informar que Miguel Oliveira infelizmente terá de falhar também o GP do Qatar”, lê-se no comunicado da equipa italiana.

O espanhol Augusto Fernandez será novamente o substituto.

O piloto português foi abalroado pelo espanhol Fermin Aldeguer na corrida sprint da Argentina, segunda ronda da temporada.

Falhou já a corrida principal desse fim de semana, acabando por estar depois ausente do GP das Américas, no Texas.

Miguel Oliveira deverá regressar à competição no GP de Espanha, em Jerez de la Frontera, de 25 a 27 de abril.