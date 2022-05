O 23.º jogador da hierarquia ATP surpreendeu o tenista de 26 anos, a competir sob bandeira neutra no segundo ‘Grand Slam’ da temporada, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, impondo-se em uma hora e 45 minutos, para igualar o seu melhor resultado de sempre na terra batida parisiense (2017 e 2018).

O campeão do Open dos Estados Unidos de 2014 irá agora defrontar o russo Andrey Rublev, sétimo tenista do ‘ranking’, que hoje se apurou para os quartos de final ao beneficiar da desistência por lesão do italiano Jannik Sinner (12.º), quando comandava por 1-6, 6-4 e 2-0.