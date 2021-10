Segundo a convocatória do selecionador Gabriel Mendes, a Maria Martins, que foi sétima no omnium em Tóquio2020, junta-se Daniela Campos no feminino, com Rui Oliveira, Iúri Leitão e João Matias chamados no masculino.

Na terça-feira, Daniela Campos, no scratch, e João Matias, na eliminação, inauguram a participação lusa, seguindo-se ‘Tata’ Matins, também na eliminação, e Iúri Leitão, nos pontos, na quarta-feira.

A atleta olímpica volta à prova na quinta-feira, no omnium, no mesmo dia em que Rui Oliveira compete no scratch e João Matias e Iúri Leitão na perseguição individual.

Na sexta-feira, João Matias ‘atira-se’ ao omnium e Daniela Campos aos pontos, fechando no sábado o Europeu com a prova de madison, com a dupla Iúri Leitão e Rui Oliveira.

O objetivo, definiu Gabriel Mendes em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), é “pontuar o máximo possível nas disciplinas olímpicas”, apontando ao ‘top 10’ nas corridas, e a “dar o melhor e lutar por um bom resultado” nas outras especialidades.

A estreante Daniela Campos terá “a oportunidade de ganhar alguma experiência a este nível”, atendendo “à sua evolução e desenvolvimento enquanto atleta”, acrescentou o técnico.

A prova no Velódromo Tissot, na Suíça, segue-se a um pecúlio histórico para Portugal em 2020, e estava inicialmente agendada para a capital da Bielorrússia, mas o evento em Minsk foi cancelado devido a questões de direitos humanos naquele país

Em 2020, num calendário afetado pela pandemia de covid-19, os Europeus de Plovdiv, na Bulgária, ‘renderam’ seis medalhas a Portugal: Ivo Oliveira, na perseguição individual, e Iúri Leitão, no scratch, foram campeões europeus.

Os irmãos Ivo e Rui Oliveira foram vice-campeões no madison e Leitão conseguiu uma prata na eliminação e um bronze no omnium, para somar um ‘hat-trick’ de medalhas.

No feminino, Maria Martins conseguiu o bronze na eliminação, sendo a única que já tinha medalhado em 2019, então com o terceiro posto no scratch. Em 2018, Ivo Oliveira foi prata na perseguição e o irmão Rui segundo na eliminação.