As ‘águias’ não dependem de si para chegar ao segundo posto, com entrada direta na Liga dos Campeões, pois estão a quatro pontos dos ‘dragões’, que entram em campo provisoriamente a nove dos ‘leões’, que ganharam por 2-0 em casa do Rio Ave.

Com três jogos por disputar, ao Sporting basta um triunfo e um empate para sagrar-se campeão.

Na primeira volta, FC Porto e Benfica empataram 1-1 na Invicta, com um golo de Grimaldo, aos 17 minutos, e resposta de Taremi, aos 25, antes de ser expulso, aos 73, após entrada violenta sobre Otamendi, no meio-campo adversário.

O ‘clássico’ realiza-se às 18:30 em Lisboa, já depois do Moreirense, oitavo, receber o lanterna-vermelha Nacional, às 15:00, e do Beleneses SAD ser anfitrião do Portimonense, com quem partilha o 11.º lugar, com 34 pontos.

À noite, o Farense, penúltimo com 27 pontos, precisa vencer o Vitória de Guimarães, que, em caso de triunfo, encurta para cinco os pontos de desvantagem para o quinto lugar do Paços de Ferreira, que quarta-feira empatou 1-1 em Braga.

Resultados da 31.ª jornada:

- Quarta-feira, 5 de maio:

Marítimo — Gil Vicente, 0-1.

Sporting de Braga — Paços de Ferreira, 1-1.

Rio Ave — Sporting, 0-2.

- Quinta-feira, 6 de maio:

Moreirense — Nacional, 15:00

Belenenses SAD — Portimonense, 17:00

Benfica — FC Porto, 18:30

Farense — Vitória de Guimarães, 20:30

- Sexta-feira, 7 de maio:

Famalicão — Santa Clara, 19:00

Boavista — Tondela, 21:15