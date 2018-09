O clássico entre Benfica e FC Porto, da sétima jornada da I Liga, foi hoje marcado para 07 de outubro, um domingo, às 17:30, pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O embate entre ‘águias’ e ‘dragões’ vai ser disputado horas antes de o Sporting visitar o Portimonense, a partir das 20:00.

Na calendarização hoje divulgada pela LPFP para as próximas oito rondas, entre a quinta e a 12.ª, destaque para o jogo entre Sporting de Braga e Sporting, dois dos líderes da I Liga portuguesa de futebol, na segunda-feira, 24 de setembro, às 20:15.

Também na próxima ronda, a quinta, o Benfica, que comanda o campeonato juntamente com sportinguistas e bracarenses, vai receber o Desportivo das Aves no domingo, 23 de setembro, a partir das 18:30, um dia depois de o campeão FC Porto jogar no terreno do Vitória de Setúbal, às 21:00.