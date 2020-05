“Tem sido uma das melhores épocas da minha carreira, dentro e fora do campo. Estou feliz, vou aos treinos com alegria e isso é importante para um jogador. A união sentida no balneário dá-me vontade de treinar e de jogar, numa altura em que todos temos saudades da competição”, referiu o internacional sub-20 pela seleção das ‘quinas’, numa nota publicada nas redes sociais do clube minhoto.

Os ‘galos’ aproveitaram a entrada do país em situação de calamidade no domingo, após três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março, para voltar a pisar o relvado de forma individualizada no dia seguinte, quase um mês e meio após a suspensão da I Liga, que deve ser reatada à porta fechada a partir de 30 e 31 de maio.

“Infelizmente só fizemos treinos individuais, mas trabalhámos todos bem e foi uma primeira semana muito positiva. A estrutura está empenhada para que nada nos falte antes, durante e depois do treino”, elogiou Claude Gonçalves, com dois golos em 20 jogos pelo Gil Vicente, ao qual chegou em junho, oriundo dos franceses do Troyes.

Depois de os 45 membros da formação barcelense terem recebido resultados negativos aos testes de despistagem ao novo coronavírus efetuados em 30 de abril, o treinador Vítor Oliveira optou por distribuir o plantel em horários e espaços diferentes dos relvados dos estádios Cidade de Barcelos e Adelino Ribeiro Novo e do Campo de Carvalhal.