"Quero agradecer ao presidente, Carlos Pereira, ao grupo de trabalho e a toda a estrutura do clube, que fez de tudo para me ajudar e apoiar", disse o treinador deposto, que desejou "boa sorte" a quem lhe suceder, numa curta declaração divulgada no site oficial do clube madeirense.

O Marítimo tinha agendado uma conferência de imprensa para terça-feira, na qual deveriam marcar presença Cláudio Braga e Carlos Pereira, mas acabaram ambos por falar hoje apenas na presença da MarítimoTV e RTP-Madeira.

Carlos Pereira afirmou que tudo fez para evitar este desfecho. "É com muita mágoa que o vejo partir", afirmou o dirigente, enaltecendo "a relação de amizade que fica".

O líder do clube insular, destacou ainda o trabalho desenvolvido" por Cláudio Braga e desejou-lhe felicidades no futuro, admitindo que o técnico "terá sempre a porta aberta".