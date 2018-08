O treinador do Marítimo, Cláudio Braga, afirmou hoje que a equipa madeirense só pensa em vencer no domingo o Santa Clara, em casa, em jogo da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O campeonato arranca para o Marítimo com um dérbi insular nos Barreiros, frente aos açorianos do Santa Clara, que regressaram esta época ao principal escalão 15 anos depois da última presença, um clube que Cláudio Braga orientou na temporada 2014/15.

“Espero um Santa Clara motivado, preparado para dar uma boa resposta, porque é uma boa equipa com bons jogadores. A resposta que vamos dar é arranjar um plano de jogo que encaixe da melhor forma e que nos consiga convencer que é dessa forma que vamos ganhar o jogo. Só nos passa uma coisa pela cabeça que é ganhar e, se possível, com uma boa exibição”, salientou na conferência de imprensa de antevisão.

Com motivação e ambição para um momento há muito aguardado, o apoio dos adeptos é fundamental e o treinador dos ‘verde rubros’ explicou porquê.

“Uma das nossas responsabilidades é que a nossa família, dentro do estádio, se consiga rever dentro da equipa e que sinta o mesmo que os jogadores. O 12.º jogador é muito importante e eu fico satisfeito quando vejo elementos das claques do Marítimo acompanharem os treinos e o estágio em Lagoa. Nós, como equipa, só queremos dar resposta, não só no princípio, mas sempre que jogarmos, em casa ou fora”, comentou.

Cláudio Braga já referiu estar contente com a equipa que tem á disposição e, como tal, o momento de fazer a convocatória é visto de forma complicada para o técnico, por ter de excluir alguns jogadores.

“É difícil, no contexto em que estou satisfeito com o plantel. Os jogadores estão a trabalhar de uma forma muito boa. Estamos a fazer muitas horas de treino e ninguém pede folgas e só querem treinar. Nunca se fica feliz em ter de deixar de fora os jogadores com quem estamos satisfeitos”, referiu.

mercado de transferências foi outro assunto abordado na conferência de imprensa, pois o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, revelou esta semana a existência de interessados em jogadores como Joel, Rodrigo Pinho e Correa.

O técnico respondeu que os futebolistas se apresentaram no treino e que está preparado para possíveis saídas, mas que a sua atenção está voltada para o trabalho no relvado e não para movimentações no plantel.

“Nós, enquanto treinadores, temos de estar sempre bem preparados. Volto a dizer, mais uma vez, o meu foco é fazer o meu trabalho, o meu processo de treino, preparar e abordar o jogo da melhor forma possível para ter um rendimento de três pontos”, concluiu.

O Marítimo recebe o Santa Clara no domingo, nos Barreiros, num jogo com início para as 16:00.