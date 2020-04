Devido à pandemia provocada pela covid-19, a FPF decidiu que não vai haver descidas do escalão principal e a realização da Taça Nacional, prova em que os campeões distritais e alguns segundos classificados iriam disputar a subida, é uma incógnita.

Para Catarina Rondão, treinadora e presidente do Grupo Desportivo de Valverde, equipa do concelho do Fundão, campeã em Castelo Branco, esta é a oportunidade ideal para concretizar uma ambição de há muito, a criação de uma II Divisão nacional, que atenue a discrepância para quem passa dos campeonatos distritais para a I Divisão e o contrário.

“Tendo em conta as circunstâncias, esta é a oportunidade de concretizar uma ideia que é consensual entre os clubes. Há tempo para se falar, para se pensar, para aplicar. Nós temos a ambição de chegar à I Divisão, não sabemos o que vai acontecer com a Taça Nacional e, neste momento, está uma época inteira no caixote do lixo. Esta proposta beneficiaria toda a gente”, frisa, em declarações à agência Lusa, a presidente do Valverde, emblema com duas jogadoras internacionais no plantel.

Dos clubes apurados para a Taça Nacional, apenas o Maia não subscreveu o documento. Os restantes emblemas contaram com o apoio das respetivas associações de futebol, através das quais fizeram chegar a proposta à FPF.

Catarina Rondão, ex-jogadora de quem partiu a iniciativa, a que os vários clubes se associaram, explica que as campeãs distritais jogariam a próxima temporada na II Divisão. Ninguém é despromovido do principal escalão e, sem a realização da Taça Nacional, também ninguém sobe. Uma solução em que “ninguém seria prejudicado”.

A proposta tem em vista “tornar a modalidade mais competitiva” e é considerada pela dirigente “fundamental para o desenvolvimento do futsal feminino”, para facilitar a adaptação entre escalões.

Catarina Rondão, que ajudou a sua equipa a vencer todos os jogos do campeonato só com vitórias e goleadas, considera ser “penoso e desmotivante” para as jogadoras passarem da I Divisão para um distrital pouco competitivo.