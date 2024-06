Coimbra suplantou as candidaturas de Budapeste, na Hungria, e Vichy, em França, também candidatas a palco do evento, mas “fatores como a centralidade do rio, as margens cicláveis e o Parque Verde do Mondego foram decisivos para a escolha”, refere uma nota de imprensa da Multisport, um dos organizadores do evento, que foi hoje apresentado.

Organizado em conjunto pela Multisport Portugal, Câmara Municipal de Coimbra e European Triathlon Union, esta é a primeira vez que a competição se realiza em Portugal e contará com cerca de 4.600 atletas de 40 nacionalidades diferentes.

Segundo a organização, o investimento total ronda os 600 mil euros, dos quais 180 mil resultam de um apoio direto da autarquia.

O Campeonato da Europa de Triatlo Multisport é a prova rainha do triatlo europeu e realiza-se de quatro em quatro anos, congregando todas as variantes desta modalidade: triatlo, duatlo, aquatlo e 'aquabike', nas versões 'sprint' (distância curta), 'standard' (distância média) e 'cross', num total de 19 competições, explica uma nota.

Com o epicentro no Parque Verde do Mondego, onde ficará instalada a cidade desportiva, a prova estende-se a outras zonas da cidade, com vários percursos a passarem por zonas emblemáticas.

“Esse aspeto foi, aliás, decisivo para a escolha de Coimbra por parte da federação internacional de triatlo”, justifica a Multisport em comunicado.

O impacto na cidade será grande, estima a organização, ao referir que entre atletas, equipas técnicas, voluntários (cerca de 900), familiares e acompanhantes, são esperadas mais de 20 mil pessoas em Coimbra.

“Normalmente, as provas de 'cross' realizam-se fora dos ambientes urbanos. Aqui, tivemos uma abordagem diferente, que também nos fez ganhar a candidatura, que foi trazer estas provas para dentro da cidade e aproveitar todas as valências que Coimbra tem, nomeadamente o facto de ser Património da Humanidade da UNESCO”, adiantou o diretor do evento, Ricardo Lacerda, citado na nota de imprensa.

Segundo este responsável da Multisport, a “competição de 'cross' vai passar em sítios icónico como o Jardim Botânico, a Quinta das Lágrimas, a Mata Nacional do Choupal, o Portugal dos Pequenitos, o Museu Machado de Castro”, pelo que será “inesquecível para os atletas e para os espetadores”.

“Coimbra está na rota das grandes competições desportivas internacionais”, acrescentou o vereador da Câmara de Coimbra Carlos Matias Lopes, que considera ser uma oportunidade para o “dinamismo social, cultural e económico para toda a região Centro”.

O evento inclui o Campeonato da Europa de Duatlo Sprint, de Duatlo Standard, de Aquabike, de Aquatlo, de Duatlo Cross, de Triatlo Cross e de Triatlo Média Distância.

Além da competição europeia, haverá ainda uma prova do Campeonato Nacional Individual de Triatlo de Longa Distância e provas abertas em várias modalidades e distâncias. Nestas, o destaque vai para a Neon Night Swim, uma travessia noturna do Mondego, e a Summer Run no último dia, com corridas de 10 km, meia-maratona e maratona.

Todas as modalidades contemplam provas em vários escalões etários, masculinos e femininos, bem como na vertente paralímpica.

A cerimónia de abertura decorrerá no dia 14, às 18:00, com a Parada das Nações, que vai decorrer entre o Largo da Portagem e o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e em que desfilarão cerca de 400 atletas.