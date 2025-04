A internacional portuguesa, uma das estrelas maiores da nova geração de futebolistas lusas, será o rosto do torneio inaugural de W7F, que decorrerá de 21 a 23 de maio, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

“É uma honra fazer parte do World Sevens Football e mal posso esperar para sentir a energia e a paixão que os adeptos e jogadoras vão trazer ao Estoril”, disse a ‘embaixadora’ da etapa portuguesa.

O W7F é uma competição inovadora que reúne equipas profissionais femininas de várias ligas do mundo, num formato de sete contra sete, prometendo jogos rápidos, repletos de golos, e um prémio total de 4,5 milhões de euros por evento.