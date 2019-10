De acordo com o comunicado divulgado pela FPF relativamente aos jogos da ‘prova rainha’ que vão merecer transmissão televisiva, o finalista da última edição vai defrontar o conjunto de Vila Nova de Gaia num sábado, às 18:45, precisamente no reduto em que a equipa B dos ‘dragões’ realiza os seus jogos.

Esta partida antecede a receção do FC Porto ao Rangers, para o grupo G da Liga Europa, marcada para dia 24 de outubro.

O Sporting, detentor do troféu, será o primeiro dos três ‘grandes’ a jogar para a Taça de Portugal, visitando o reduto do Alverca no dia 17 de outubro, uma quinta-feira, a partir das 20:45, uma semana antes de os ‘leões’ jogarem com o Rosenborg, pelo grupo D da Liga Europa.

Na sexta-feira, dia 18, o Benfica joga no campo do Cova da Piedade, às 20:30, cinco dias antes de receber o Lyon, para o grupo G da Liga dos Campeões, enquanto o Sporting de Braga joga em Leça da Palmeira no sábado, a partir das 20:45.