Dois anos depois de Inês Henriques se ter sagrado campeã na mesma distância, João Vieira tornou-se, aos 43 anos, o mais velho atleta medalhado em Mundiais, ao terminar a prova em 4:04.59 horas, 39 segundos depois do vencedor, o japonês Yosuke Suzuki, recordista mundial dos 20 km marcha.

Na capital do Qatar, o algarvio arrecadou a sua segunda medalha em Mundiais, depois de ter ‘herdado’ o bronze dos 20 km marcha de 2013, devido à desclassificação de um dos medalhados, por doping.

João Vieira é o segundo português a subir ao pódio em Doha, já que Naide Gomes recebeu no sábado a medalha de bronze do salto em comprimento relativa aos Mundiais de 2009, também na sequência de uma desclassificação da russa Tatyana Lebedeva, por doping.

Nelson Évora, que este ano foi eliminado nas qualificações do triplo salto, e Fernanda Ribeiro continuam a ser os portugueses mais medalhados em Mundiais, com quatro presença no pódio.

A seguir aparecem Manuela Machado, com três, Carla Sacramento e João Vieira, com duas, e Rosa Mota, Domingos Castro, Carlos Calado, Rui Silva, Susana Feitor, Naide Gomes e Inês Henriques, com uma.

As 22 medalhas de Portugal em Mundiais de atletismo:

Roma1987

Ouro – Rosa Mota (Maratona)

Prata – Domingos Castro (10.000)

Estugarda1993

Prata – Manuela Machado (Maratona)

Gotemburgo1995

Ouro – Fernanda Ribeiro (10.000 metros)

Ouro – Manuela Machado (Maratona)

Prata – Fernanda Ribeiro (5.000 metros)

Bronze – Carla Sacramento (1.500 metros)

Atenas1997

Ouro – Carla Sacramento (1.500 metros)

Prata – Fernanda Ribeiro (10.000 metros)

Prata – Manuela Machado (Maratona)

Bronze – Fernanda Ribeiro (5.000 metros)

Edmonton2001

Bronze – Carlos Calado (comprimento)

Helsínquia2005

Bronze – Rui Silva (1.500 metros)

Bronze – Susana Feitor (20 km marcha)

Osaca2007

Ouro – Nelson Évora (Triplo)

Berlim2009

Prata – Nelson Évora (Triplo)

Bronze – Naide Gomes (Comprimento) [medalha conquistada depois de a atleta medalhada ter sido desclassificada posteriormente por doping]

Moscovo2013

Bronze – João Vieira (20 km marcha) [medalha conquistada depois de o atleta medalhado ter sido desclassificado posteriormente por doping]

Pequim2015

Bronze – Nelson Évora (Triplo)

Londres2017

Ouro — Inês Henriques (50 km marcha)

Bronze – Nelson Évora (Triplo)

Doha2019

Prata – João Vieira (50 km marcha)