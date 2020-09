Adiado devido à pandemia de covid-19, depois de inicialmente agendado para 13 de março, o embate pelo título mundial da categoria peso pena do circuito Bellator (menos de 65,8 quilos) vai decorrer na arena Mohegan Sun, em Uncasville, cidade do estado de Connecticut, na costa leste dos Estados Unidos.

Apesar do combate respeitar aos quartos de final do Grande Prémio Mundial Bellator para a categoria, o lutador de 25 anos, natural de Guimarães, mas radicado em Dublin, na Irlanda, pode sagrar-se pela primeira vez campeão, já que o circuito atribui imediatamente o título a quem derrota o atual campeão.

Oriundo de Natal, no estado brasileiro de Rio Grande do Norte, Patrício Freire é o detentor do título desde 2017 e, por causa desse estatuto, escolheu, como adversário para os quartos de final, Pedro Carvalho, vitorioso nos quatro combates disputados no Bellator, desde 2018.

A residir na capital irlandesa desde 2017, o atleta português venceu 11 dos 14 combates na carreira, iniciada em setembro de 2012, com um triunfo sobre o brasileiro Edi Vicente, em Viseu.

