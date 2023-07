Treinadas por Francisco Neto as quinas jogam contra os Países Baixos no estádio Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia.

Portugal e os Países Baixos fazem parte do Grupo E, assim como os Estados Unidos e o Vietname, que se já se debateram em campo, tendo as americanas ganhado por 3-0.

As equipas que hoje entram em campo são:

Países Baixos: Van Domsellar, Janssen, Spitse, Van der Grat, Brugts, Pelova, Groenen, Van de Donk, Roord, Beerensteyn e Martens

Portugal: Inês Pereira, Catarina Amado, Ana Borges, Carole Costa, Diana Gomes, Andreia Norton, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Dolores Silva, Jéssica Silva e Diana Silva.

Francisco Neto vai usar um 4-1-2-1-2 no jogo contra as neerlandesas, que ficaram em segundo no último campeonato do mundo.