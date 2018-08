Foi esclarecido ainda que, na opinião da Comissão de Gestão, hoje "foram ultrapassados todos os limites num momento crucial da vida do clube", que decorreu na véspera da recepção do Sporting ao Vitória de Setúbal.

Foi também comunicado que Bruno de Carvalho se recusou a sair voluntariamente das instalações do Clube de Alvalade, tendo sido apenas com a ação da PSP que este abandonou o local.

"Analisada e conferida a documentação nas instalações do clube, concluiu-se afinal ser tudo mentira, porque não existia nem existe qualquer fundamento ou decisão judicial que suspenda a deliberação tomada pelos sócios na Assembleia Geral", acrescentou, numa comunicação que contou também com Sousa Cintra, presidente da SAD, Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral, e Henrique Monteiro, da Comissão de Fiscalização.

"No passado dia 1 de agosto, o Sporting foi citado para tomar posição quanto a uma providência cautelar apresentada em tribunal pelo ex-presidente destituído pelos sócios, na qual é pedida a suspensão da deliberação social adotada naquela Assembleia destitutiva. Ao dia de hoje encontra-se ainda a decorrer o prazo para a dedução de oposição por parte do Sporting, não tendo sido proferida qualquer decisão pelo tribunal", afirmou.

O presidente da Comissão de Gestão do Sporting, Artur Torres Pereira, assegurou hoje que a revogação da suspensão do ex-presidente do clube Bruno de Carvalho e o seu alegado regresso à presidência dos 'leões' "é tudo mentira".

"Não quero falar sobre esse senhor"

Após a intervenção de Artur Torres Pereira, deu-se a conferência de antevisão do Sporting - Vitória de Setúbal que se realizará amanhã, com José Peseiro, o treinador leonino, escusar comentar a ida de Bruno de Carvalho a Alvalade, assim como o fez Sousa Cintra, que falou por último.

"Eu não falo sobre esse senhor. Quando falo de alguém, falo para dizer bem ou fico calado", afirmou Sousa Cintra, que considerou ser importante falar aos sócios porque a "união faz a força".

Depois, apelou aos sócios para comparecerem em Alvalade amanhã porque é muito importante que "os jogadores, a equipa técnica, sintam que o Sporting está unido" porque a "família está unida e não consegue ser destabilizada".

"Que ninguém tenha dúvidas que estamos super motivados para ganhar amanhã", revelou ainda.

Sobre se chegarão ou não reforços para o plantel principal, Sousa Cintra revelou que só fala quando "estão contratos assinados" porque não gosta de fazer "especulações". No entanto, "o Sporting não precisa de contratar muitos jogadores, apenas jogadores de qualidade", disse.

Antes destes esclarecimentos, o líder da comissão de gestão do Sporting, Artur Torres Pereira, tinha confidenciado ao jornal desportivo Record que a atitude levada a cabo esta sexta-feira por Bruno Carvalho não era mais do que "uma manifestação de desprezo e desrespeito pelos sócios, atletas, funcionários, adeptos e todos aqueles que amam o Sporting" e que os argumentos hoje apresentados pelo ex-líder leonino trataram-se de "factos criados por uma imaginação delirante".

Eleito presidente do clube em março de 2013 e reconduzido em 2017, Bruno de Carvalho foi destituído do cargo na reunião magna de junho, com 71,36% dos votos, e posteriormente suspenso de sócio pela Comissão de Fiscalização, criada na sequência da demissão da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar.

Na sequência da decisão, foram convocadas eleições para os órgãos sociais do clube, para 8 de setembro, e Bruno de Carvalho viu a sua candidatura rejeitada pela Mesa da Assembleia Geral, com base no facto de o ex-presidente estar suspenso.

Os destinos do Sporting têm estado a cargo de uma comissão de gestão liderada por Artur Torres Pereira, nomeada pela Mesa da Assembleia Geral presidida por Jaime Marta Soares, enquanto José Sousa Cintra, antigo presidente, foi designado para administrador da sociedade que gere o futebol profissional (SAD).