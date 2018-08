Bruno de Carvalho à saída do estádio aos jornalistas que informou que uma das providências entregues à justiça requeria que fosse anulada a deliberação da destituição de 23 de junho.

À saída do Estádio José de Alvalade, onde esteve reunido com a Comissão de Gestão liderada por Artur Torres Pereira ao final da manhã desta sexta-feira, o antigo presidente "leonino" argumentou aos jornalistas que a "justiça declarou ser ilícita o que significa que o Sporting nada pode fazer a não ser receber-nos como presidente do Sporting e como elementos do Conselho diretivo — presidente da SAD e do Sporting".

"Desde o dia 1 de agosto, reforço, desde dia 1 de agosto que eles [Comissão de Gestão] sabem que o presidente da SAD se chama Bruno de Carvalho. E no dia 2 de agosto os seus comissários [de Marta Soares] inventaram a tal pretensa suspensão", disse.

Posteriormente acrescentou que devido à resistência da Comissão em lograr a sua posição, Bruno de Carvalho e os elementos do Conselho diretivo irão fazer tudo dentro das possibilidades legais para voltar à posição que ocupava antes da destituição de 23 de junho. "A nossa equipa de advogados e juristas tratará disso".

A "título de curiosidade", o ex-presidente do Sporting afirmou que Jaime Marta Soares, presidente da Assembleia da Mesa Geral, não tem a "ata feita quase dois meses depois".

Quanto às eleições, responde que seriam "impugnadas" mas que não "teria objeções" em concorrer porque depois deste período é "preciso refrescar o processo eleitoral e a regularidade do acto". A razão para tal deve-se ao facto de ser necessário "continuar a trabalhar para que não se instale o sinistro projeto em curso", justificou.