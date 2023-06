“Temos de ser fiéis àquilo que somos como equipa e ser coesos defensivamente, sempre a perceber que é necessário agressividade e muita intensidade. Quando tivermos bola, é importante sabermos o que explorar no adversário e perceber que temos individualidades que, dentro de um coletivo com dinâmica forte, podem fazer a diferença. Se nós criarmos tanto como temos criado esta época, temos de ser mais eficazes na hora de meter a bola na baliza”, assinalou Sérgio Conceição, citado pelo sítio oficial dos ‘dragões’ na Internet.

O detentor do troféu FC Porto, que soma 18 conquistas, e o Sporting de Braga, com três, medem forças no domingo, às 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, na decisão da 83.ª edição da Taça de Portugal, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

“Espero uma final entre duas grandes equipas, espero dificuldades e espero que, no fim, possa estar mais feliz do que o adversário. O nosso trajeto esta temporada na Taça de Portugal tem sido à imagem dos outros anos. Temos sido uma equipa que tem chegado longe em todas as competições, sobretudo a nível nacional, e este é um desafio que nos pode valer mais um título. Vamos trabalhar e lutar, percebendo que, do outro lado, estará uma equipa com qualidade e que fez uma época fantástica”, analisou Sérgio Conceição.

Numa temporada em que falhou a revalidação do cetro de campeão nacional, ao finalizar a I Liga no segundo lugar, com 85 pontos, a dois do Benfica, o FC Porto pode juntar um terceiro troféu à 23.ª Supertaça Cândido de Oliveira e ao inédito triunfo na Taça da Liga.

“Não gosto daquelas vitórias morais e de acabar o campeonato e ver os adeptos a bater palmas quando não o ganhámos. Não me agrada nada, mas é o reflexo da paixão destas pessoas, adeptos e simpatizantes, pois reveem-se na equipa e sabem que demos tudo. Houve coisas que não podemos controlar e que não caíram para nosso lado, mas quem for dedicado, ambicioso e trabalhar no limite é sempre reconhecido, independentemente de se ganhar ou não. Toda a gente gosta muito mais de ganhar do que de empatar ou perder e, neste caso, por ser uma final, ou se ganha ou se perde”, observou o treinador.

Sérgio Conceição, de 48 anos, pode ampliar o seu recorde de nove troféus conquistados ao longo de seis épocas no comando do FC Porto, enquanto o defesa Pepe, de 40 anos, tenta vencer a Taça de Portugal pela quarta ocasião, e terceira nos últimos quatro anos.

“Temos de desfrutar, porque estar numa final já é um prémio. Já ganhámos algumas este ano e o mais importante é desfrutar, sempre com responsabilidade e sabendo que temos de dar o melhor para proporcionar alegrias aos adeptos. Não gosto de perder, tal como o ‘mister’ também não gosta, mas tentamos dar o máximo para ganhar mais vezes do que os outros. Sabemos que nem sempre é possível, mas damos sempre o melhor em prol dos objetivos”, sublinhou o central internacional português, também citado pelos ‘dragões’.

Vencedor da prova ‘rainha’ ao serviço do FC Porto em 2005/06, 2019/20 e 2021/22, num percurso abrilhantado por quase três dezenas de conquistas, Pepe aguarda por um “jogo extremamente difícil” com o Sporting de Braga, que fechou o pódio da última edição da I Liga e qualificou-se para as pré-eliminatórias da edição 2023/34 da Liga dos Campeões.

“O coletivo do Sporting de Braga é muito forte. Exploram muito as transições e temos de estar muito equilibrados. Existem outros fatores de que não poderemos falar tanto, mas, nesta altura, conhecemo-los bem, tal como eles nos conhecem a nós. Acho que a equipa está preparada, os jogadores estão num bom momento de forma e espero que seja um grande dia para todos os portistas”, concluiu o central, com 35 duelos feitos em 2022/23.