Apesar de referir que o seu foco está no FC Porto e na definição da melhor estratégia para este jogo da terceira jornada, no Estádio da Luz, em Lisboa, Sérgio Conceição elogia o líder do campeonato e salienta as dificuldades.

"Com a informação que existe, com a análise que é feita pelos staffs técnicos, a forma como se consegue dissecar os adversários, não vejo segredos ou vantagens nesse sentido. Claro que há a preparação do jogo, mas, independentemente de conhecer bem o adversário, o meu foco está no FC Porto, sabendo que vamos encontrar um coletivo forte, talvez dos melhores plantéis do Benfica nos últimos anos", afirmou o técnico portista em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição explicou, no entanto, que a análise à equipa do campeão nacional não é feita de forma individual, mas sim de uma forma coletiva.

"Não estamos focados no Rafa, no Rui Costa, no Mantorras, não vale a pena ir por aí. Olhamos para o coletivo. É uma equipa extremamente dinâmica. Mobilidade interessante na frente, sabe usar a profundidade no último terço... Estamos atentos a isso, a momentos em que não tem a bola também, associado a momentos quando temos a bola, que é uma situação de que o Benfica gosta, até dar iniciativa ao adversário, para depois sair em contra-ataque. Isso é o espetáculo", afirmou.