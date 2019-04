Fonte do Conselho de Arbitragem afirmou que este órgão vai receber os dois clubes, como fez sempre que tal é solicitado, por qualquer clube de qualquer modalidade ou escalão.

As reuniões do Conselho de Arbitragem vão ser agendadas assim que seja possível conciliar agendas, acrescentou a mesma fonte.

Os pedidos de reunião de Benfica e FC Porto surgiram após a 31.ª jornada da I Liga, na qual o Benfica venceu 4-1 na visita ao Sporting de Braga e se isolou na liderança, com dois pontos de vantagem sobre os ‘dragões’, que empataram 2-2 no terreno do Rio Ave, na sexta-feira.