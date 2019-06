A equipa asiática causou ainda maior sensação ao recuperar de uma desvantagem de 2-0, depois de dois ex-jogadores do Benfica, Oscar Cardozo (quatro minutos), de grande penalidade, e Derlis Gonzalez (56), terem marcado para a equipa sul-americana.

Apesar da desvantagem, o Qatar nunca desistiu e mostrou que não está na competição para marcar corpo presente, numa altura em que continua a preparar a sua futura participação no Campeonato do Mundo de 2022, que vai organizar.

A reação do Qatar começou a dar frutos aos 68 minutos, quando Almoez Ali reduziu a diferença, e ficou completa aos 77, quando Boualem Khoubi anotou o golo que garantiu o empate final a 2-2, causando a primeira surpresa do torneio.

No sábado, e no arranque deste grupo B, a Colômbia, orientada pelo português Carlos Queiroz, venceu a Argentina por 2-0, tendo terminado assim a primeira jornada isolada no primeiro lugar com três pontos, enquanto a equipa de Lionel Messi é última sem qualquer ponto.

Ainda hoje arranca o grupo C, com o Uruguai a medir forças com o Equador, jornada que fecha na noite de segunda-feira, com o Japão a enfrentar o Chile, o atual detentor do troféu.