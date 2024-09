A Corrida do Tejo realiza-se desde 1981 e tem como propósito "incentivar a prática desportiva, através da corrida e promover estilos de vida ativos e saudáveis", explica a Câmara Municipal de Oeiras, entidade que promove o evento.

Este sábado, as crianças também têm uma oportunidade. A Corrida do Tejo Kids acontece das 14h30 às 18h, na Pista de Crosse do Centro Desportivo Nacional do Jamor.

Ao longo de dez quilómetros, pela Avenida Marginal, entre Oeiras e Algés, são esperados mais de oito mil participantes, que terão a sua partida faseada às 9h e às 10h da manhã deste domingo.

Os cortes e condicionamentos decorrerão entre as 06h30 e as 13h00, nos seguintes locais:

· Corte da Avenida Marginal nos dois sentidos entre Algés e Oeiras (Praia da Torre);

· Corte da Av. Pierre Coubertin entre o Nó da Lusalite e o Complexo das Piscinas do Jamor, nos dois sentidos;

· Corte da Av. Ferreira Godinho, Cruz Quebrada.