“Após os exames médicos efetuados a Thibaut Courtois foi diagnosticado uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias”, lê-se numa nota publicada no site oficial dos ‘merengues’.

De acordo com a imprensa espanhola, a lesão ocorreu durante um treino do Real Madrid e o guardião de 31 anos terá abandonado o relvado a chorar.

Isto significa que Courtois vai falhar não só o arranque de época do Real Madrid, mas também dificilmente deverá regressar às balizas em 2023, devido à gravidade da lesão.

Além dos jogos da Liga espanhola, é esperado que guarda-redes belga falhe a campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões do Real Madrid, bem como o resto da campanha da Bélgica no apuramento para o Euro2024.

Formado no Genk, Courtois preparava-se para iniciar a sexta temporada no Real Madrid, tendo no passado defendido também as redes do Chelsea e do Atlético de Madrid.