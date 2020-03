Em comunicado divulgado no site oficial, o clube da Luz informou que “todos os jogos das modalidades seniores femininas e masculinas que se realizem nas instalações do SL Benfica, até data a comunicar oportunamente, serão realizados à porta fechada”.

Na mesma nota, o emblema lisboeta refere igualmente que “todas as atividades desportivas dos escalões de formação de todas as modalidades (incluindo as escolas de futebol) serão suspensas até data a comunicar”.

Na terça-feira, o Benfica já tinha divulgado uma série de medidas preventivas que iria adotar, face à pandemia de Covid-19, como “a suspensão temporária de toda a atividade desportiva dos escalões de formação de futebol, cujas competições foram suspensas pela Federação Portuguesa de Futebol e Associação de Futebol de Lisboa”.

As ‘águias’ adiaram a ‘corrida do Benfica-António Leitão’, que estava agendada para 05 de abril, encerraram o complexo de piscinas e ginástica do Estádio da Luz, e suspenderam as visitas ao recinto, ao museu e ao Benfica Campus “por tempo indeterminado”.