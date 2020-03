De acordo com o comunicado da Liga Europeia de Natação (LEN), que acedeu à proposta de adiamento formulada pela comissão organizadora, validada por votação pelas partes envolvidas, a data final só será conhecida em final de maio ou início de junho.

“Após consultar os diferentes atores envolvidos, desenvolvemos um novo calendário (17 a 30 de agosto), embora, neste momento, seja muito difícil, se não impossível, planear com um prazo definido. A ideia é reavaliar a situação no final de maio ou no início de junho”, explicou o presidente da LEN, o italiano Paolo Barelli.

Caso a situação provocada pela pandemia do novo coronavírus não volte ao normal nos próximos meses, a LEN poderá considerar a organização dos Europeus apenas no próximo ano.

“O nosso compromisso e prioridade é proteger a saúde dos atletas e oferecer-lhes as melhores condições possíveis para competir, num ambiente seguro e, ao mesmo tempo, celebrar um grande evento aquático”, argumentou Paolo Barelli.