O recomeço do campeonato de futebol da Roménia foi adiado de hoje para sábado, depois de elemento do ‘staff’ médico do Botosani ter testado positivo à covid-19, antes do encontro com o Universidade Craiova, anunciou a Liga de clubes.

Em comunicado, o organismo indica que o encontro entre Dínamo Bucareste e o Chindia Targoviste, agendado para hoje, também foi adiado devido a um caso positivo de um elemento da equipa técnica da formação da capital romena. A liga assegura que não foi detetado nenhum caso entre os jogadores e informa que os dois casos positivos foram colocados em isolamento, devendo ser submetidos a novos testes em breve. O campeonato de futebol da Roménia deverá recomeçar no sábado, sem adeptos, após suspensão de três meses devido à pandemia de covid-19, com a realização de três encontros. No domingo, disputa-se um jogo que pode ser decisivo nas contas do título, com o Cluj, atual campeão e líder da prova, com 30 pontos, a receber o segundo classificado, o Steaua Bucareste, quando faltam disputar oito jornadas. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 418 mil mortos e infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.