Impossibilitado de participar na Clássica da Arrábida, prevista para o domingo passado, no distrito de Setúbal, e na Volta ao Alentejo, que iria decorrer entre 18 e 22 de março, o corredor de Vila Nova de Famalicão abdicou de treinos ocasionais com outros ciclistas, tendo defendido que, embora "custe treinar em solitário", os "sacrifícios têm de ser feitos para que se retome a normalidade".

"Não há a necessidade de estarmos a juntar-nos para treinarmos. Temos de evitar estar em grupo, porque não sabemos se fomos ou não expostos [à infeção pelo coronavírus na origem da doença]. Eu posso ter estado com uma pessoa que tenha passado pela situação e não saiba", explicou à Lusa o atleta de 35 anos, ao serviço da Efapel na época de 2020.

De forma a manter-se "apto" para o regresso da competição, Tiago Machado treinou no domingo durante quatro horas, num percurso de 125 quilómetros com passagem pela zona do Gerês, em vez de cumprir a hora e meia de preparação para a Clássica da Arrábida. Nesse período, recusou parar num estabelecimento para se alimentar, algo a que estava habituado.

"Na última hora [do treino], parava num café ou numa bomba de gasolina para comprar um ‘snack' e uma ‘cola’. Hoje não fui e no resto da semana não fiz isso, porque temos de evitar esses locais. Agora é levar comida e bebida para o treino todo para não corrermos riscos desnecessários", assumiu.