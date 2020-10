Na missiva, assinada por 42 dos clubes do terceiro escalão, são dados os exemplos do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 e das milhares de pessoas que foram assistir a surfistas nas ondas gigantes da Nazaré como sinais de "uma autêntica discriminação sem paralelo na história do desporto nacional e uma falta de respeito para com os atletas, dirigentes, sociedades desportivas e centenas de patrocinadores, que, num ano delicado, reuniram esforços para fomentar o desporto".

Os clubes definem as decisões do Governo e da Direção-Geral da Saúde de "escandalosas" e exigem um tratamento melhor para o futebol, pedindo que seja ouvida a Federação Portuguesa de Futebol, para que se possam realizar os jogos adiados em 3 e 4 de novembro.

Os jogos das competições desportivas amadoras marcados para o fim de semana foram cancelados, devido às restrições impostas para evitar a propagação do novo coronavírus, mantendo-se a calendarização das I e II Ligas de futebol.

O Conselho de Ministros determinou, em 22 de outubro, a limitação de circulação entre concelhos do continente entre as 00:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira.

A pandemia de covid-19 já tinha levado à suspensão das competições de futebol, em 12 de março, tendo a I Liga sido retomada em 3 de junho, e ao cancelamento das competições seniores das modalidades de pavilhão, sendo que as camadas jovens ainda não retomaram as provas.