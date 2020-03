O encontro da última jornada do Europe Championship estava previsto para ser disputado à porta fechada, depois de decisão de terça-feira do Minstério da Cultura e Desporto de Espanha, mas foi adiado após novos contactos mantidos entre a federação portuguesa (FPR), a congénere espanhola e a Rugby Europe.

A decisão foi comunicada aos jogadores logo após a sessão de treino matinal, no Jamor, tendo todos os convocados sido dispensados com efeito imediato.

Da mesma forma, também o Campeonato da Europa sub-20 que estava marcado para Coimbra, de 22 a 28 de março, foi adiado para data a definir oportunamente entre o organismo que tutela o râguebi europeu, a FPR e as seleções envolvidas.

A decisão foi tomada no seguimento do despacho emitido na quarta-feira pela Câmara Municipal de Coimbra, como parte do plano de contingência municipal, que encerra ao público todas as instalações e equipamentos municipais até 03 de abril devido à pandemia Covid-19.

Ainda no râguebi juvenil, o Portugal Rugby Youth Festival, que deveria decorrer em Lisboa, em 04 e 05 de abril, foi adiado para 17 e 18 de outubro “de acordo com as recomendações do governo português e da Organização Mundial de Saúde”.

O evento internacional traria à capital portuguesa mais de 3.000 jogadores de idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos de mais de uma centena de equipas oriundas dos cinco continentes do mundo.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, que surgiu na China em dezembro de 2019, como pandemia.

O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu para 78 em Portugal, mais 19 do que os contabilizados na quarta-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, há 637 casos suspeitos, dos quais 133 aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há ainda 4.923 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.