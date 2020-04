Os próximos desafios de Queiroz passam pela Copa América em 2021 e pelas eliminatórias sul-americanas para o campeonato do mundo agendado para 2022 no Catar.

A Copa América, prevista para junho e julho deste ano na Colômbia e na Argentina, foi adiada para os mesmos meses de 2021 devido à pandemia da covid-19.

As autoridades colombianas anunciaram hoje 126 novos casos, elevando o total no país para 3.105 infetados. Nas últimas 24 horas foram registadas mais quatro mortes, o que fez subir o número de óbitos desde o início do surto para 131.

A Colômbia esteve em quarentena entre 25 de março a 27 de abril para conter o contágio com o novo coronavírus.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-CoV-2) detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.